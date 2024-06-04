كريم محمود عبد العزيز يحيي ذكرى ميلاد والده: "في الجنة ونعيمها يا أعظم أب"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

حرص الفنان كريم محمود عبدالعزيز، على إحياء ذكرى ميلاده والده النجم الراحل محمود عبدالعزيز.

ونشر "كريم" صورة تجمعه بوالده عبر حسابها الرسمي على موقع "انستجرام" وكتب: "4-6.. عيد ميلادك يا حبيبي في الجنة ونعيمها بإذن الله يا أعظم أب وأخ وصديق".

وشارك كريم محمود عبدالعزيز في الجزء الثاني من مسلسل البيت بيتي، الذي عُرض مؤخرًا على منصة "شاهد"، ويضم في بطولته عددًا من نجوم الفن أبرزهم مصطفى خاطر، ميرنا جميل، محمود حافظ، أحمد بدير، سامي مغاوري، المسلسل من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي كيمز، ومن إخراج خالد مرعي.

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