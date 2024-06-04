جانا دياب تكشف عن كواليس أول كليباتها الغنائية "Escape Plan"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تواصل جانا دياب ابنة النجم عمرو دياب، الترويج لأول كليباتها الغنائية بعنوان "Escape Plan" والمقرر طرحه عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي يوم 7 يونيو الجاري.

ونشرت "جانا" مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، أوضحت خلاله كواليس تصوير الأغنية، حيث ظهرت بأكثر من إطلالة بعدد من الأماكن المختلفةK وعلقت: "يا ناس، أغنيتي الأولى خطة هروب في كل مكان 7 يونيو، متحمسة للغاية لسماعكم الأغنية بالكامل"، وحاز المقطع على إعجاب العديد من متابعيها منهم شقيقها "عبدالله" وعلق: "يلا جوجو".



وكشفت "جانا" خلال الفترة الماضية عن تعاقدها مع شركة "إنترسكوب" وهي شركة تسجيلات أمريكية أعلنت خلالها بدء مسيرتها الغنائية بشكل احترافي على خطى والدها عمرو دياب.

يذكر أن أخر أغاني "جانا" كانت بعنوان "So Stupid" ونشرتها عبر حساباتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

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