شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد طرح الجزء الثاني من الموسم السابع لـ Outlander والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف القائمين على منصة Starz التليفزيوينة عن موعد طرح الجزء الثاني من الموسم السابع لمسلسل Outlander والذي سيتكون من ثماني حلقات أخيرة، من المقرر لهم في 22 نوفمبر المقبل على أن تكون الحلقات متاحة يوم الجمعة من كل أسبوع في منتصف الليل على المنصة والتطبيق.

والمسلسل يدور فى حقبتين زمنيتين مختلفتين (1945 - 1743)، وهو يدور حول كلير راندال الممرضة الإنجليزية التى تذهب مع زوجها فرانك راندال فى إجازة لإسكتلندا، بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية فى عام 1945، وفوق تل قديم تعلوه دائرة أحجار تدور حولها الكثير من الأساطير، تسمع كلير أغنية الأحجار وتلمسها، فتفقد الوعى، لتستيقظ وقد وجدت نفسها رجعت بالزمن لعام 1743.

وهناك تقابل مجموعة من الأسكتلنديين الذين يشكون بها فيأخذونها معهم إلى قلعة ليوخ مقر عشيرة ماكينزى، وتربطها صداقة مع الخارج عن القانون جيمى فريزر، الذى هو مثلها يوجد حيث لا ينتمى، فهو ينتمى لعشيرة فرايزر، ولكن المكافأة التى وضعها الإنجليز على رأسه تمنعه من العودة لموطنه ودوره كسيد قلعة لاليبروخ Lallybroch الشاب، تحاول كلير التكيف مع حياتها الجديدة فى القلعة مع محاولاتها المستمرة للتخطيط للهروب. وينتهى بها الأمر بالزواج من جيمى فرايزر إنقاذا لحياتها من عدوهما المشترك السايكوباثى بلاك جاك راندال.

Outlander هى قصة ملحمية من المغامرة والتاريخ السفر عبر الزمن التاريخ والحرب والطب والجنس والعنف والروحانية الشرف والخيانة والانتقام والأمل واليأس، والعلاقات، وبناء وتدمير الأسر والمجتمعات، الغموض الأخلاقي، والسيوف، والساحرات والأعشاب والخيول والمقامرة وحياة المرتفعات ورحلات من الجرأة، رحلات لكل من الجسد والروح، وكذلك الاختيار.