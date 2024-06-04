شكرا لقرائتكم خبر عن بيل سكارسجارد يقدم شخصية Pennywise في مسلسل جديد Welcome To Derry والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقوم الفنان العالمى بيل سكارسجارد بلعب دور البطولة في المسلسل الجديد Welcome To Derry، المستوحى من سلسلة أفلام الرعب It، على أن يعيد تقديمه شخصية It/Pennywise، وسيعرض المسلسل الجديد على قناة Max.

ستقوم شركة Warner Bros. بإنتاج مسلسل Welcome To Derry الجديد، على أن يجتمع سكارسجارد مجددًا مع مخرج الفيلمين آندي موسكيتي، والمنتجة باربرا موسكيتي والمنتج المشارك جايسون فوكس، الذين طوروا معًا النسخة التلفزيونية لفيلم الرعب الكلاسيكي للمؤلف ستيفن كينج، بالإضافة إلى منتجي الفيلم الآخرين، روي لي ودان لين، على أن يقوم آندي موسكيتي بإخراج أربع حلقات من المسلسل المكون من تسع حلقات.

تقع أحداث فيلم Welcome To Derry في عالم It، وهو يوسع الرؤية التي أسسها المخرج آندي موسكيتي في الأفلام الروائية الطويلة، والتي حققت 1.17 مليار دولار في جميع أنحاء العالم.

المسلسل مستوحى من قصة كتبها آندي موسكيتي وباربرا موشيتي وفوكس بناءً على رواية كينج It، وينضم سكارسجارد إلى تايلور بيج، وجوفان أديبو، وكريس تشالك، وجيمس ريمار.