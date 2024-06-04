هنا الزاهد تستذكر إطلالتها الساحرة في "كان"

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة المصرية هنا الزاهد متابعيها عبر حسابها الرسمي، مجموعة صور جديدة لها.

وظهرت هنا في الصور بإطلالة ساحرة وذلك أثناء تواجدها في مدينة كان الفرنسية لحضور المهرجان السينمائي.

واستذكرت هنا لحظات "كان" الرائعة بتعليقها الذي كتبت فيه: ""ليلة في كان".

وارتدت هنا فستان طويل بقصة تعانق الجسد، باللون الفضي اللامع، جاء الفستان بدون أكمام، من توقيع المصمم علي قروي.

ومن الناحية الجمالية، تركت هنا الزاهد شعرها منسدلا بطريقة ناعما على كتفيها، واختارت مكياجا ناعما ارتكز على الالوان الترابية، أبرز ملامحها الجميلة.



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