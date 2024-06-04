شكرا لقرائتكم خبر عن المسلسل الهندي Heeramandi يحصل على الضوء الأخير لموسم ثان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل المسلسل الهندي Heeramandi: The Diamond Bazaar ، عن الضوء الأخضر من المنصة الأمريكية نتفليكس للبدء في تحضيرات الموسم الثانى للعمل الدرامي بعد تحقيقه شعبية كبيرة عقب طرح الموسم الأول بداية من مايو الماضي.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة deadline، فإن المسلسل الهندي Heeramandi احتل المركز الأول في تصنيفات الاعمال الدرامية الهندية عبر المنصة، وتصدر قائمة أفضل 10 أعمال درامية في 43 دولة، وهيمن على القائمة كأكثر الأعمال مشاهدة في الأربعة أسابيع الأولي من عرضه.

ويتبع مسلسل Heeramandi: The Diamond Bazaar، صراعًا على السلطة في الهند قبل استقلالها، ويصور الفتيات اللاتي حكمن منطقة هيراماندي في لاهور ووريثًا شابًا عالقًا بين اختيار الحب أو الخلافة.

وفي تصريحات سابقة للرئيس التنفيذي المشارك في نتفليكس، تيد ساراندوس، قال "الهند كانت السوق الأسرع نموًا في مجال البث المباشر، من المقرر أن تحصل الدولة على نسبة أكبر من إجمالي إنفاق محتوى المنصة، مع استمرار جزء من ذلك في الموسم الثاني من مسلسل Heeramandi".