شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاده اليوم.. تعرف على أبرز إفيهات محمود عبد العزيز في فيلم "الكيف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الثلاثاء ذكرى ميلاد الفنان محمود عبد العزيز الذى قدم أعمال مهمة تركت بصمة كبيرة مع الجمهور، واشتهر بخفة دمه التي كانت في سعادة محبيه، وسيظل فيلم الكيف من أهم الأعمال الذى قدمها فى مشواره الفنى، وقدم خلاله عدد من الجمل تستخدم فى حياتها اليومية، ونذكر عدد من الافيهات .

- إحنا فى عصر تفتيح المخ.

- بحبك يا ستامونى مهما الناس لامونى

- لازم ندوش الدوشة بدوشة أدوش من دوشتها عشان ماتدوشناش.

- إحنا اللى بنطلع القرش من بذر العنب.

- إحنا اللى طلعنا الدود من قلب العمود.

- أول ما نشخلل الشخاليل ونشرمأ الشواشى هتسرسأ البصارى.

- إنت باين عليك رايق ومشرشخ الأنارخ

- أعملك إيه؟ انت ما بتعرفش لغة!

- شايفين قيمة العلام.. الراجل أول ما شافنى لقط لون فصى وفهم كوريتي.

- بالصلاة ع النبى إحنا حلوين أوي.. يعنى لحمنا مُر ما يتاكلش، ولو اتكلنا ما ننبلعش ولو اتبلعنا نقرش فى الزور وما ننهضمش.

- ساعة الغلط نطرطش زلط