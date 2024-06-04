محكمة الجنايات رفضت إخلاء سبيلها.. جديد يخصّ حليمة بولند في قضية “التحريض على الفسق والفجور”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد تداول معلومات عن تنازل الشاكي عن الدعوى القضائية ضدّ الإعلامية حليمة بولند، نشرت مواقع إلكترونية أخبار تؤكد أن محكمة الجنايات الكويتية رفضت إخلاء سبيل الأخيرة.

ونشرت صفحة “المجلس” الكويتية خبراً عاجل عبر منصة X (تويتر سابقا) أعلنت فيه أن “محكمة الجنايات برئاسة المستشار عبدالله العثمان تحجز قضية الإعلامية حليمة بولند ومتهم آخر معها للحكم في تاريخ 9 يونيو المقبل وترفض إخلاء سبيلها في قضية التحريض على الفسق والفجور على الرغم من تقديمها والطرف الآخر التنازلات في القضية التي أدينت بها وآخر بالحبس سنتين مع الشغل والنفاذ”.

وأضافت: “لا صحة لما يتداول عن صدور اخلاء سبيل في القضية، لاسيما وانها متعلقة في الحق العام على الرغم من تقديم حليمة والطرف الآخر التنازل عن بعضهما”.