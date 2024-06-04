أديل تنتقد أحد معجبيها.. ما علاقة المثلية الجنسية؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انتقدت المغنية البريطانية أديل معجباً بسبب عدم دعمه للمثلية الجنسية بعدما صرخ قائلاً: “الفخر مقرف”، خلال حفلها الذي أقيم في لاس فيغاس يوم السبت الفائت.

وأوقفت أديل عرضها لفترة وجيزة في مدرج الكولوسيوم في Caesars Palace للحديث عن بداية شهر الفخر أو Pride Month، ما دفع المعجب المذكور إلى انتقادها.

وقالت أديل للمعجب: “هل أتيت لحضور عرضي وقلت إن الفخر مقرف؟”، وتابعت: “هل أنت غبي؟”.

وأظهرت أديل دعمها لمجتمع الميم في وقت سابق، كما كرّست حفلها لعام 2016 في بلجيكا لضحايا مذبحة ملهى Pulse الليلي في فلوريدا، بحسب TMZ.