“فرحانة معاكم و فيكم”.. إليسا تُهدي نجاح “أنا سكتين” لجمهورها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفلت النجمة اللبنانية إليسا مع الجمهور بنجاح ألبومها الجديد “أنا سكتين”، وشكرت محبيها بعد تفاعلهم بشكل كبير مع أغنيات الألبوم، معبرةً عن فرحها بالإنتشار الكبير للأغنيات.

وكتبت إليسا عبر حسابها على إكس: “مبسوطة كتير بتفاعلكم مع البوم أنا سكّتين. بفضلكم فرحتي كبيرة. شكراً من كل قلبي على محبتكم و على دعمكم. انتوا باختصار وفي كلمتين، نبض هيدا النجاح. حقيقة، فرحانة معاكم و فيكم”.

وكانت إليسا قد أطلقت منذ شهر تقريباً ألبومها الجديد “أنا سكّتين” من إنتاج شركة “آي ريكوردز”، وتوزيع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات”.

ويتضمن ألبوم “أنا سكّتين” 12 أغنية: “بتمايل على البيت”، و”أنا سكتين”، و”فرحانة معاك”، و”كلو وهم”، و”العقد”، و”النظرة الأولى”، و”شو كان بيمنعك”، و”من أول السطر”، و”حظي ضحك لي”، و”النظرات”، و”جوليو وفيروز”.