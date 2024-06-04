جينيفر لوبيز تُلغي جولتها الغنائية المقبلة.. ما السبب؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت النجمة جينيفر لوبيز عن إلغاء جولتها الغنائية الأميركية الصيفية لعام 2024، للبقاء مع أطفالها وعائلتها وأصدقائها.

وتلّقى المشتركون في النشرة الإخبارية للوبيز رسالة وجاء فيها: “أعلن ممثلو Live Nation اليوم عن إلغاء جولة جينيفر لوبيز الأميركية الصيفية 2024 THIS IS ME…LIVE”.

وجاء في الرسالة أن “لوبيز ستأخذ إجازة لتكون مع أطفالها وعائلتها وأصدقائها المقربين”.

وبدورها، وجهت لوبيز رسالة إلى معجبيها وقالت: “أنا أشعر بحزن شديد ومدمر لأنني خذلتكم، أعدكم بأننا سنكون معًا مرة أخرى. أحبكم جداً”.