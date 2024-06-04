شاهد .. جاستين تمبرليك يوقف حفله بسبب معجب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في خطوة لافتة تحولت إلى “تريند” على السوشيال ميديا، أوقف النجم جاستين تمبرليك حفله الأخير المقام في جامعة تكساس بمدينة أوستن الأميركية بعد رؤيته أحد الحضور يعاني من حالة طبية طارئة ويحتاج إلى المساعدة.

وظهر المغنّي العالمي بكامل أناقته على المسرح وهو يغنّي إحدى أغانيه الشهيرة “Cry Me A River”، ورغم اندماجه بالموسيقى والرقص، لاحظ معجباً يعاني من مشكلة صحية فتوقف فوراً عن الغناء وصرخ مطالباً بإنارة الأضواء.

وظهر جاستين تمبرليك في المقطع وهو يعتذر للجمهور بسبب إيقاف العرض مؤقتاً، قبل أن يشير إلى أحد المعجبين الذي تعرض لأزمة صحية وكان يحتاج بشدة الى المساعدة الطبية، وفي تلك الأثناء هرع رجال الأمن إلى الشخص وقدّموا له المساعدة، وقال تمبرليك بعفوية: “آسف للجميع… ولكننا بحاجة إلى بعض المساعدة هنا على بُعد خمسة صفوف تقريباً”.

وتفاعل المتابعون بشكل كبير مع ردّ فعل المغنّي الأميركي السريع وقدرته على ملاحظة الشاب وإنقاذ حياته، وأثنوا على بساطة جاستين وعفويته على المسرح.

وتأتي هذه الحفلة ضمن جولة جاستين تمبرليك الغنائية “Forget Tomorrow World Tour”، لدعم ألبومه المنفرد السادس بعنوان “Everything I Thought It Was” والذي صدر في آذار/مارس الماضي، ومن المقرر أن تستمر الجولة الغنائية حتى كانون الأول/ديسمبر المقبل.