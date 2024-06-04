شذى حسون تبدأ سلسلتها الغنائية المصرية من أسوان: “بنادي عليك”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تتجه الأنظار خلال الفترة الراهنة نحو النجمة العراقي شذى حسون، إذ تستعد شذى لطرح ميني ألبوم جديد باللهجة المصرية تتعاون من خلاله مع شركة “لايف ستايلز ستوديوز”.

ويبدو أن جمهور شذى حسون على موعد مع جولة غنائية مميّزة تقودها “لايف ستايلز ستوديوز”، وتجمع فيها بين جمال صوت شذى وسحر المعالم المصرية، في مشروع غنائي ضخم تبنّاه رجل الأعمال فهد الزاهد، رئيس مجلس إدارة الشركة، وأسند تنفيذه للمخرجة المصرية بتول عرفقة التي تتعاون لأوّل مرّة مع شذى حسون.

وقد بدأت أولى ملامح هذا المشروع تظهر للجمهور، إذ كشفت “لايف ستايلز ستوديوز” في الساعات الماضية عن البرومو التشويقي، لأوّل أغنية ستصدرها الشركة من الميني ألبوم الخاص بالنجمة شذى حسون. الأغنية بعنوان “بنادي عليك”، وهي من كلمات فاضل الراوي، وألحان محمد مصطفي، وتوزيع هشام محمد.

وظهرت شذى حسون في البرومو كمرشدة سياحية تقع في حب زميلها وسط معالم أسوان المبهرة وبين متاحفها وصخورها ونيلها وغيرها من المشاهد الجمالية التي حرصت على إبرازها المخرجة بتول عرفة بحرافية عالية ، لتبهر عيون المتابع بعاصمة السياحة المصرية.

يتضمن ميني ألبوم النجمة العراقية شذى حسون الجديد ٤ أغنيات باللهجة المصرية، وسيتم تصوير جميع الأغنيات في مصر، وهي الفكرة التي تحمست لها شركة “لايف ستايلز ستوديوز” المنتجة، لما رأته من فكرة ممميزة تناسب الطابع الخاص بالأغاني، ولتنوع الأماكن المبهرة في مصر.

وقد اختارت المخرجة بتول عرفة مناطق مصرية متنوعة تناسب الفيديو كليبات القادمة كمنطقة الاهرامات، ومنطقة شعبية بوسط البلد، كما اختارت قصر عائشة فهمي ليناسب تصوير فيديو كليب لأغنية بعنوان ”قلبي اختار “، وهو ما تسعى إليه دائما في كافة أعمالها الفنية ،حيث تقوم بخلق قصة قصيرة تناسب الفيديو كليب مع الاهتمام بإظهار الصور الجمالية للأماكن التي تقوم بالتصوير فيها .