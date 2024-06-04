شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المنعم رياض بطل العرض المسرحى "العيال فهمت" على المسرح الكوميدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان عبد المنعم رياض فى بطولة العرض المسرحى "العيال فهمت" للمخرج شادى سرور، والذى من المفترض عرضه قريبًا على المسرح الكوميدى الذى يتولى إدارته الفنان ياسر الطوبجى، والعرض مستوحى من فيلم "صوت الموسيقى" وقام بكتابته وكتابة أشعاره الشاعر طارق على.

المسرحية يشارك فى بطولتها أيضًا المطربة رنا سماحة، والفنانين إيهاب شهاب، ومجموعة من نجوم فرقة المسرح الكوميدي، ويجرى المخرج شادى سرور بروفات العمل على قدم وساق وبشكل شبه يومى من أجل افتتاح المسرحية فى موسم العيد المقبل.

وجدير بالذكر أن الفنان عبد المنعم رياض وُلد بمحافظة بني سويف، وتخرج فى كلية الحقوق بجامعة بني سويف ثُم حصل على دبلوم الدراسات الحرة من المعهد العالي الفنون المسرحية في عام 2006، وشارك في العديد من العروض المسرحية والأعمال التليفزيونية والسينمائية.

بدأ عبد المنعم رياض مسيرته الفنية كممثل مسرحي بكليّة الحقوق فشارك في العديد من العروض المسرحية على مسرح جامعة بني سويف والتي نال عنها العديد من الجوائز، ثُم شارك بعد تخرجه في مسرحية «عفروتو» بطولة الفنان محمد هنيدي في عام 1999، وكانت أولى مُشاركاته في السينما في عام 1999 حين شارك بالتمثيل في فيلم «همام في أمستردام»، ثُم توالت مُشاركاته في المسرح والسينما والدراما التليفزيونيّة بعد ذلك وكان من أبرز مشاركاته في المسلسلات التليفزيونية دوره في مسلسل "بنت من الزمن دا " ودوره في مسلسل "قصر النيل "، وكان من أبرز مشاركاته في العروض المسرحية أدائه لدور "سرحان الهلالي" في مسرحية "أفراح القبة" في عام 2021 والذي نال عنه جائزة أفضل ممثل من المهرجان القومي المسرح المصري.