راغب علامة يحصد نجاح “شو عامل فيي” بالأرقام

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حققت أغنية النجم اللبناني راغب علامة الجديدة “شو عامل فيي” أكثر من 2.3 مليون مشاهدة بعد 10 أيام فقط من صدورها عبر قناته الرسمية على موقع “يوتيوب”.

وتحظى الأغنية برواج واسع بين الجمهور وذلك يظهر في الفيديوهات التي تنتشر على مواقع التواصل الإجتماعي لمتابعين يستمعون إلى الأغنية في مختلف البلدان العربية ودول الإنتشار.

الأغنية من كلمات محمد علي عثمان، وألحان اليوناني كرياكوس بابادوبولوس الذي تربطه علاقة صداقة قديمة مع راغب علامة ومن توزيع ناصر الأسعد.

راغب صوّر الأغنية في أثينا مع المخرج اليوناني أندرياس في أكثر من موقع مميّز، وقد بدا فيه وهو يعزف على الجيتار داخل مشتعل ومعه أفراد من فرقة موسيقية يشاركونه العزف.

تتمحور فكرة الكليب حول قصّة حبّ رومانسية بين شاب وفتاة، في حين يغني راغب علامة وهو يعزف على الجيتار بإحساس مرهف، فجاءت أجواء الكليب وكأنه جزء من فيلم أو مسلسل لتضفي عليه تجدداً وشاعرية.

على صعيد آخر، اختتم راغب علامة جولته الكندية – الأمريكية في ولاية سان دييغو ومدينتي تورونتو ومونتريال، وتميزت الحفلات الثلاث بحضور لافت.