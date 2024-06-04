رسالة مؤثرة من نجل محمود عبد العزيز لوالده في ذكرى ميلاده

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر الفنان محمد محمود عبد العزيز على حسابه الخاص بـ”إنستغرام” صورة له مع والده الفنان الراحل محمود عبدالعزيز وده له من خلالها رسالة مؤثرة بمناسبة ذكرى ميلاده التي تحل اليوم الثلاثاء 4 حزيران (يونيو)، معبرًا عن مدى اشتياقه الشديد له.

وكتب معلقاً على الصورة: “بكرة إن شاء الله 4 يونيو وده يوم بالنسبة لي طول عمره مهم، وهيفضل مهم لأنه يوم عيد ميلاد أبويا اللي بالنسبة لي ابنى وأخويا وصاحبي وضهري وسندي”.

وأضاف: “أولًا كل سنة وحضرتك طيب وبخير وفي أحسن حال وزي عادتنا لازم أكون أول واحد يبوس إيدك وراسك وآخد الحضن التمام، ثانيًا أنا إحساسي بالاشتياق بقى أكبر وأعمق بكتير من كلمة واحشني لدرجة إني مابقتش لاقي كلمة توصف اللي جوايا لحضرتك، ثالثًا: أتمنى إن الهدايا بتاعتي تكون بتوصل وبتعجب حضرتك وتكون راضي عني”.

واختتم محمد محمود عبد العزيز رسالته قائلاً: “ملحوظة: الصورة دي من كواليس تصوير البرومو الخاص بمسلسل راس الغول.. أسألكم الفاتحة والدعاء لأبويا ولكل من رحلوا عنا”.