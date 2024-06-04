التركي بوراك سيرجين يتزوج شابة تصغره بـ30 عاماً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في أجواء عائلية بسيطة، إحتفل الممثل التركي بوراك سيرجين بزواجه الرابع من منسقه أعماله جيزيم شاغبان، وذلك بعد 5 أشهر من انفصاله عن زوجته السابقة نيهان أونسال.

وأقام سيرجين، نجم مسلسل “حب بلا حدود”، حفل زفافه في ‏فندق فؤاد باشا ياليسي في إسطنبول، واكد الممثل البالغ من العمر 63 عاماً خلال لقاء له مع الصحافة على هامش حفل زفافه: “زوجتي جيزيم كانت صديقة لطيفة، والآن أصبحت زوجة عزيزة عليّ”.

من جهتها، رفضت جيزيم، التي تصغر النجم التركي بـ30 عاماً الإجابة على أسئلة الصحافة حول كيف تقدم لطلب يدها، قائلة: “هذا أمرٌ خاص فليبقى مميزاً بالنسبة لنا، كل شيء كان جميلاً جداً”.

يُذكر أن علاقة سيرجن وزوجته السابقة نيهان أونسال انتهت قبل خمسة أشهر بفضيحة، إذ أشارت التقارير إلى أنها خانته أثناء بقائه في المستشفى لتلقي العلاج عقب إصابته بفيروس كورونا، وحينها قرر رفع قضية ضدها وطلقها في بداية هذا العام.