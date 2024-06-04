بالصور – هكذا احتفل حسين فهمي ببدء تصوير “قصر الباشا”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد تأجيلات عدة وتأخير التصوير بسبب انشغال كلٍ من النجم أحمد حاتم، والفنان الكبير حسين فهيم في أعماله الفترة الماضية، احتفلت أسرة فيلم “قصر الباشا” بانطلاق أول أيام تصويره، وذلك بحضور مجموعة كبيرة من صنّاع الفيلم وأبطاله، منهم: حسين فهمي، أحمد حاتم، صدقي صخر، محمد القس، نبيل عيسى، أحمد فهيم، حمزة العيلي، نانسي صلاح، والسعودية سمية رضا، الفنان السعودي محمد القس، وهيثم زيدان.

من ناحية أخرى، كشف حسين فهمي خلال كلمة ألقاها في حفل افتتاح اليوبيل الذهبي لـ”مهرجان جمعية الفيلم للسينما المصرية” عن ذكرياته مع المهرجان، وأمنيته لـ”مهرجان القاهرة السينمائي الدولي” الذي يرأسه.

وقال حسين فهمي إنه سعيد بحضوره كضيف شرف للمرة الثالثة، فثمة ارتباط شخصي بينه وبين جمعية الفيلم منذ أن تخرّج في معهد السينما، وجمعيات الفيلم في كل أنحاء العالم لها احترامها، ومن خلالها كان يشاهد الأفلام ويتابع أخبار الحركة الفنية، لذلك فجمعيات السينما مهمة لهواة السينما بحيث يمكنهم تكوين مداركهم من خلال متابعتها.

وعبّر فهمي عن سعادته باليوبيل الذهبي لأنه شارك في دورات عدة له وكُرّم من خلاله ويعرف مؤسّسيه، لذلك فهو في خدمة جمعية الفيلم دائماً، إذ قال: “أتمنى أن أُحضر اليوبيل الذهبي الى مهرجان القاهرة وأنا رئيسه”.