شائعة الموت تطال عبد الرحمن أبو زهرة.. وهذا تعليقه الأوّل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انتشرت خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي أخبار عن وفاة الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، وهو ما اضطره للخروج لطمأنة جمهوره على حالته الصحية.

وقال عبد الرحمن أبو زهرة في تسجيل صوتي لبرنامج “السفيرة عزيزة” المذاع عبر قناة DMC: “أنا عاوز أطمّن الجماهير اللي بتحبني وبتشجعني على العمل، وأقول لها إن أنا كويس وصحتي زي البمب الحمد لله، وأشكركم على مشاعركم الجميلة، وكل سنة وإنتو طيبين”.

يُذكر أن عبد الرحمن أبو زهرة اعتذر عن عدم المشاركة في فيلم “أهل الكهف” المقرر عرضه قريباً خلال موسم الصيف، بعد مروره بأزمات صحية، مما دفع الشركة المنتجة للتعاقد مع الفنان الكبير رشوان توفيق ليكون بديلاً له في الفيلم.

وكان أبو زهرة قد تعرض لأزمة صحية في نيسان (إبريل) 2022، ودخل بسببها الى قسم العناية المركزة، بعد خضوعه لجراحة تركيب مفصل، عقب تعرضه لكسر في الحوض.

يُذكر أن آخر أعمال عبد الرحمن أبو زهرة الفنية، مشاركته في مسلسلين عام 2021، هما: “ستات بيت المعادي”، والجزء الأول من “موضوع عائلي”.