فن ومشاهير

لقاء سويدان تتألق في جلسة تصوير جديدة مع الحصان (صور)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة لقاء سويدان متابعيها وجمهورها، أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا.

ونشرت "لقاء" مجموعة من الصور لها عبر حسابها على موقع "انستجرام"، وكتبت: "النبل والذكاء والشموخ".

والتقطت لقاء سويدان صورًا رفقة "الحصان"، مرتدية فستان يشبه الإستايل الروماني.

تشارك الفنانة لقاء سويدان في بطولة مسلسل الوصفة السحرية المقرر عرضه يوم السبت الموافق 8 يونيو المقبل الساعة 8 مساء على قناة dmc ومنصة watch it.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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