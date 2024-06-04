لقاء سويدان تتألق في جلسة تصوير جديدة مع الحصان (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة لقاء سويدان متابعيها وجمهورها، أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا.

ونشرت "لقاء" مجموعة من الصور لها عبر حسابها على موقع "انستجرام"، وكتبت: "النبل والذكاء والشموخ".

والتقطت لقاء سويدان صورًا رفقة "الحصان"، مرتدية فستان يشبه الإستايل الروماني.

تشارك الفنانة لقاء سويدان في بطولة مسلسل الوصفة السحرية المقرر عرضه يوم السبت الموافق 8 يونيو المقبل الساعة 8 مساء على قناة dmc ومنصة watch it.

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