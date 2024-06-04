الخلافات تطارد نجوم الفن.. 9 حالات انفصال في 2024



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

بعد مرور نحو 5 أشهر من عام 2024، تصدرت أخبار انفصال النجوم عناوين المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي. وخلال هذا التقرير نستعرض أبرز حالات الطلاق والانفصال..

هشام عاشور ونيللي كريم

انفصلت الفنانة نيللي كريم عن لاعب الاسكواش السابق هشام عاشور، بعد زواج دام عامين ونصف.

برنامج "ET بالعربي" نشر صورة تجمع هشام عاشور ونيللي عبر صفحته الرسمية على "انستجرام"، وكتب عليها: رسميًا طلاق نيللي كريم وهشام عاشور بعد سنتين ونصف من زواجهما.

ونشرت "نيللي" عدد من العبارات الفلسفية والرسائل الغامضة عقب إعلانها الانفصال، عبر حسابها على موقع "انستجرام"، وكتبت: "بعض الأوقات، تجد نفسك في وسط اللا شيء، وبعض الأوقات في وسط اللا شيء تجد نفسك".

جوري بكر

أعلنت الفنانة جوري بكر انفصالها عن زوجها، بعد زواج دام حوالي 14 شهرًا.

وكتبت جوري بكر عبر خاصية "ستوري" بحسابها على موقع "انستجرام": "ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير، تم الانفصال بيني وبين زوجي وربنا يوفق الجميع"، وتابعت: "الحمد لله صبرت كثير واستحملت اللي مفيش جبل يستحمله".

سارة نخلة

أعلنت الفنانة السورية سارة نخلة، انفصالها عن خطيبها الجديد، بعد ارتباطها به في يناير الماضي دون الكشف عن هويته.

ونشرت سارة نخلة خبر انفصالها عن خطيبها ، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "ردًا على أسئلة كل الناس اللي بتحبني، وردا على كل الشائعات الفترة اللي فاتت، والسؤال المتكرر يا سارة فرحك إمتى؟، زي ما أعلنت خطوبتي وشاركتكم اللحظة دي لازم برضوا تعرفوا إن الانفصال حصل بينى وبين خطيبي السابق المحترم، الذي أكن له كل الاحترام وأشهد الله له بحسن تربيته وأصله الكريم ونبل أخلاقه وكرمه ولكن كل شيء قسمة ونصيب وقدر الله وما شاء فعل".

طارق صبري وشيري عادل

أعلنت الفنانة شيري عادل، انفصالها رسميًا عن الفنان طارق صبري، بعد فترة زواج دامت نحو عام ونصف.

ونشرت شيري عادل عبر خاصية "ستوري" حسابها على موقع "انستجرام: "تم الانفصال الرسمي بيني وبين طارق مع وجود الاحترام بينا، وربنا يكتب الخير لكل واحد فينا في حياته".

كما أعلن الفنان طارق صبري من جانبه انفصاله عن شيري عادل، بنفس الطريقة عبر خاصية "ستوري" أيضًا، وكتب : "تم الانفصال الرسمي بيني وبين شيري مع وجود الاحترام بينا وربنا يكتب الخير لينا إحنا الاثنين".

وائل فرج ومروة الأزلي

أعلنت الفنانة مروة الأزلي فسخ خطوبتها من المخرج وائل فرج، بعد فترة خطوبة استمرت لمدة عام ونصف.

احتفلت مروة الأزلى، بـ خطبتها من وائل فرج، في شهر نوفمبر عام 2023، حيث نشرت العديد من الصور على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أثناء ارتدائها فستان باللون الأبيض.

هند عبدالحليم

أعلنت الفنانة هند عبدالحليم انفصالها عن زوجها، والذي تزوجته في أغسطس عام 2020.

ونشرت هند عبدالحليم صورة لها احتفالًا بالعام الجديد، عبر صفحتها على "انستجرام"، وكتبت: "أيام بتمشي وناس بتمشي وإحنا بنتغير أوي، وكل حاجة بتتغير حوالينا ومفيش أي حاجة دائمة.. بس مش معنى إنّك لوحدك إنّك وحيد ساعات كتير بتحتاج ده عشان تلاقي نفسك وتعرف تبص حواليك كويس، كل سنة وأنتم طيبين وإن شاء الله السنة دي تكون أحلى وأحن على الكل يا رب"، وأنهت تعليقها بهاشتاج "سينجل".

محمود العسيلي

انفصل المطرب محمود العسيلي عن زوجته خبيرة التجميل أمنية عبدالمنعم، في يناير 2024، بعد زواج استمر لأكثر من 4 سنوات فقط.

أحمد جمال سعيد

أعلن الفنان أحمد جمال سعيد، انفصاله من زوجته، بعد زواج استمر لـ12 عامًا.

وكتب أحمد جمال سعيد عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: "تم الانفصال منذ أكثر من شهر بيني وبين السيدة ساره قمر، واليوم تم الطلاق رسمياً، أتمنى لها كل التوفيق في حياتها القادمة".

أمير طعيمة وجيني كامل

أعلنت جيني كامل، انفصالها رسميا عن زوجها الشاعر الغنائي أمير طعيمة، عبر حسابها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت جيني، عن الخبر عبر "فيسبوك"، وعلقت: "تم الطلاق الرسمي وليس انفصال وسيبقى أمير والد أولادي وجد أحفادي.. له الود والتقدير.. الحمد لله".