هددت بالقبض على أصالة.. تفاصيل “حكم قضائي"ضد نضال الأحمدية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

كشف منظم الحفلات اللبناني حسين كسيرة "منظم حفل المطربة أصالة المقرر إقامته في لبنان"، عن حكم قضائي جديد، بشأن حالة الجدل التي أثارتها الإعلامية نضال الأحمدية، حول إمكانية القبض على المطربة أصالة، في حالة وصولها العاصمة اللبنانية، لتقديم حفل غنائي في أغسطس المقبل.

منظم الحفلات حسين كسيرة، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال ،:" الحمد لله القضاء اللبناني، حسم الموقف، ورد بالقانون، على ما روجت له نضال الأحمدية، من إدعاءات كاذبة".

وتابع،:" صدر حكم قضائي ضد نضال الأحمدية، يلزمها بإزالة المنشور، الذي تبين أنه تضليل و يحمل مغالطات تلحق الضرر بالشركة المنظمة لحفل أصالة نصري ماديا ومعنويا،عبر التشويش على أجواء الحفل بقصد إلحاق الضرر".

وتابع ،:" الحكم نص أيضا، على وضع نضال، تحت طائلة غرامة إكراهية 1000 دولار أمريكي،عن كل يوم يستمر فيه نشر المنشورات، والبوستات، التي تضعها بقصد إلحاق الضرر على وسائل التواصل الاجتماعي".

كسيرة، أضاف،:" كنا قد تقدمنا ببلاغ رسمي، للحصول على حقنا من نضال الأحمدية، عن الأضرار المادية و المعنوية، عقب الشائعات التي روجت لها، و نؤكد هنا أن الحفل قائم فى موعده يوم السبت 10 أغسطس ".

الفنان فريد بوسعيد، رئيس نقابة محترفي الموسيقى والغناء في لبنان، في تصريح لـ"الخليج 365"، علق على التهديدات، ورد على سؤال عن وجود ما يمنع تقديم المطربة أصالة، الحفل، المقرر إقامته ، مساء السبت 10 أغسطس في العاصمة اللبنانية بيروت.

وقال الفنان فريد بوسعيد،:" طالما أن المطربة أصالة، ملتزمة بسداد الرسوم الخاصة بالحفل، للنقابة، ولا يوجد أي شيء مخالف قانونيا، لا يوجد إطلاقا ما يمنعها من إحيائه".

الإعلامية نضال الأحمدية، عبر صفحة مجلة الجرس، التي ترأس تحريرها، نشرت في موقع "إكس"، وكتبت ،:"حين تصل أصالة نصري إلى مطار بيروت سيلقى القبض عليها للتحقيق والتوقيف، هذا وعد".

وأضافت: "ثم سأطالب بمحاكمتها لأنها أهانت الأمن اللبناني واتهمته بأنه زج المخدرات في حقيبتها، بعد الآن لن نسكت ولن نسمح لجراحنا أن تتقيح، كنت تناسيت وسامحت لكن طالما تحقروني بواسطتها وطالما أنها تلتزم الصمت فوجب محاكمتها".

الجهة المنظمة، حددت أسعار التذاكر، وطرحتها للحجز عبر إحدى المنصات، تتراوح بين 50، و 75، و 100، و125، و 150، و 200 ، و 300 ، و400 دولار.