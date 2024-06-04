مخرج "رفعت عيني للسما": "الأفلام التسجيلية في العالم كله اتغيرت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

نجاحا كبيرا حققه الفيلم التسجيلي "رفعت عيني للسما" بعد فوزه بجائزة "العين الذهبية" ضمن مشاركته بمسابقة "أسبوع النقاد" في مهرجان كان السينمائي الدولي بدورته الـ 77 هذا العام، وسط احتفاء كبير من الوسط الفني والإعلامي.

وأعرب مخرج الفيلم أيمن الأمير عن سعادته بهذا الفوز غير المسبوق للسينما المصرية في مهرجان كان السينمائي، إلى جانب رحلة الفيلم من المنيا إلى شوارع كان، وعن حضور الفنان الكبير حسين فهمي العرض الأول للفيلم ودعمه لفريق العمل، كما تحدث عن مشاريعه الفنية خلال الفترة المقبلة.

وقال مخرج الفيلم أيمن الأمير في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365": "الأفلام التسجيلية في العالم كله اتغيرت، بمعنى أصح أن عندنا طول الوقت تصور للأفلام التسجيلية بتبقى مملة وطويلة وبتقول معلومات بس، لكن كمان الدنيا بتتغير في العالم كله، والأفلام التسجيلية بقت كمان أقرب للأفلام الروائية جدًا، ولو ماكنتش قولت انه فيلم تسجيلي مكنش حد هيعرف انه فيلم تسجيلي، وده كان مهم للناس أن صناع الأفلام يبقى عندها انفتاح على اللي بيحصل في السينما بشكل عام".

واستكمل: "وده اللي بتساهم فيه مهرجانات كتيرة زي مهرجان القاهرة أو مهرجان الجونة أنهم بيعرضوا أفلام عالمية جديدة وبيعزم ناس وتدي ماستر كلاس أو ورش أو غيره، وأعتقد أن ده في غاية الأهمية وكل ما يبقى عندنا مهرجانات زيادة كل ما بقى عندنا مؤسسات بتدعم السينما زيادة، كل ما ده هيفرق مع الأجيال الجديدة اللي طالعة بتعمل أفلام".

وعن عدم متابعة الجمهور للأفلام التسجيلية: "هي ليها جمهور، بس لازم ناخد خطوة وناخد مخاطرة زي سينما زاوية بتلعب دور كبير وعندها جمهور راسخ ودي نوعية الأفلام اللي بتعرضها باستمرار، واحنا محتاجين نشوف ونجرب النوعية دي من الأفلام إذا اتسلط عليها الضوء إذا حصلت على الدعاية الكويسة وإذا اتعرض في مهرجانات كبيرة ونشوف لو اتعرضت في السينمات هتعمل ايه، ميبقاش فيه تصور مسبق أنها مش هتعمل حاجة، تعالوا نجرب ونشوف".

تدور أحداث فيلم رفعت عيني للسما حول مجموعة من الفتيات تقررن تأسيس فرقة مسرحية، مستوحاة من الفلكلور الشعبي الصعيدي، وعرض أنشطتها في شوارع قريتهن الصغيرة لتسليط الضوء على عدد من القضايا الاجتماعية، منها الزواج المبكر، العنف الأسري، وتعليم الفتيات.

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