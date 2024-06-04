أول تعليق من الموسيقيين على اتهامات عدوية شعبان عبد الرحيم لـ رضا البحراوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

شن المطرب الشعبي عدوية شعبان عبد الرحيم، خلال الأيام الماضية هجوما ساخنا ضد المطرب الشعبى رضا البحراوى، بدعوى سرقة إحدى الأغاني.

د. محمد عبدالله "عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية والمتحدث الرسمي"، علق على الأزمة، وقال:" ما يحدث غير مقبول، وهناك جهات مسئولة على صاحب الحق، اللجوء لها".

وتابع،:" رضا البحراوي، عضو عامل في النقابة، ولم يتقدم بعد بالشكوى، أو تحدث عن وقوع ضرر عليه، أما عدوية شعبان عبد الرحيم، هو عضو منتسب، وبالتأكيد في حالة تلقي أي شكاوي، يتم إحالتها إلى التحقيق".

المطرب الشعبى عدوية شعبان عبد الرحيم، عبر صفحته في موقع فيسبوك، كتب ،:" انت برضه مش ساكت وبتغني الأغنية استناني أنا فاضي لك، طول ما انت بتغني الأغنية وأنا مش راضي هقفلك لو هبطل اشتعل طول عمري لأن حقي مش هيضيع زي باقي الناس الي انت بتسرقها، أنا لا".

المطرب عدوية شعبان عبد الرحيم، كان قد نشر مقطع فيديو، عبر صفحته في موقع فيسبوك، وقال ،:" يا رضا أنا قلت لك بلاش أنا ، وبلاش الأغنية دي، علشان كده بتخسرني، أنا مش عايز اغلط لغاية دلوقتي، انا قلت لك وحذرتك، هتيجي تغني الأغنية معايا بالاستديو، مرضيتش نغنيها معايا في الاستديو، يبقى متغنيهاش في الشغل".

وتابع،:" الأغنية من ألحاني وكلمات عم إسلام خليل، وتوزيع أشرف البرنس، انت مرضيبتش تغنيها في الاستديو معايا، يبقى تبعد عني وعن الأغنية، علشان أنا وحش، وقسما بالله انت هتزعل مني".