"أهل الكهف لعلها عبرة".. أزمات واجهت الفيلم قبل عرضه في عيد الأضحى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

حدد المنتج محمد رشيدي، موعد عرض فيلم "أهل الكهف"، بعد حوالي عام من نهاية تصويره في أغسطس 2023.

المنتج محمد رشيدي، كشف عبر صفحاته على مواقع التواصل،عن طرح "أهل الكهف"، يوم 12 يونيو، في موسم عيد الأضحى المبارك.

ويأتي عرض "أهل الكهف" ، بعد رحلة طويلة دامت حوالي 4 أعوام، شهدت خلالها مراحل إنتاجه وتصويره أزمات عديدة وهو ما نرصده في التقرير التالي.

الفيلم بدأ تصويره، في ديسمبر 2020

توقف التصوير، لمدة عامين، بسبب مشاكل إنتاجية، ووصل النزاع بين منتجي الفيلم، محمد رشيدي، ووليد منصور إلى ساحات القضاء.

في نهاية 2022، صدرت أحكام قضائية ضد المنتج وليد منصور.

شركة رشيدي برودكشن، أصدرت في يناير 2023، بيانًا رسميًا، أكدت فيه امتلاكها إنتاجيًا جميع حقوق فيلم "أهل الكهف"، جاء فيه:" لاحظنا قيام عدد من المواقع الإليكترونية بذكر الكثير من الأخبار عن فيلم أهل الكهف، تصحبها بوسترات وأخبار تحمل اسم المنتج السابق للعمل، حيث تنازل لنا المنتج السابق وليد منصورعن كافة حقوقه في هذا المصنف، مما يشكل اعتداءً على حقوقنا وهذا المصنف، ويعد مخالفة قانونية تُعرضكم للمساءلة القانونية".

سافر صناع العمل، ونجوم ونجمات الفيلم، إلى المغرب، في يونيو 2023، لتصوير باقي مشاهد العمل، بعد استئنافه.

بسبب ظروفه الصحية، اعتذر الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، عن العودة للمشاركة في العمل، وحل محله الفنان رشوان توفيق، الذي سافر إلى المغرب، وصور مشاهده في الفيلم .

في يوليو 2023، انتهى فريق الفيلم ، من التصوير المغرب

قام المخرج عمرو عرفة ، في أغسطس 2023 ، بعد العودة إلى مصر، بإضافة يومين تصوير، بسبب الفوتوغرافيا، ومشاهد معينة في نهاية الفيلم.

مراحل الجرفيكس والمونتاج، استمرت لمدة عام.

بوسترات الفيلم، تم تعديلها أكثر من مرة، و أضيف لها قبل العرض عنوان فرعي ، وأصبح "أهل الكهف لعلها عبرة".

فيلم "أهل الكهف"، معالجة سينمائية أيمن بهجت قمر، عن رواية حاملة لنفس الاسم للكاتب الكبير الراحل توفيق الحكيم، إنتاج محمد رشيدي، إخراج عمرو عرفة، بطولة النجوم، خالد النبوي، محمود حميدة، مصطفى فهمي، غادة عادل، وأحمد عيد، محمد فراج، عمرو عبدالجليل، أحمد فؤاد سليم، ريم مصطفى، صبري فواز، هاجر أحمد، ماجد المصري.