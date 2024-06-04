أيمن عبد الرحمن يبدأ اختبارات ورشة التأليف المسرحى بمهرجان المسرح المصرى

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القاهرة - سامية سيد - بدأ الدكتور أيمن عبد الرحمن الكاتب المسرحى والمخرج المعروف اختبارات ورشة التأليف المسرحى بمهرجان المسرح المصرى فى دورته السابعة عشرة برئاسة الفنان محمد رياض، دورة سميحة أيوب .

وأجرى الدكتور أيمن عبد الرحمن مقابلات مع المتقدمين للورشة بمقر المجلس الأعلى للثقافة، لانتقاء العدد المناسب الذى سيتأهل للحصول على الورشة خلال الدورة المقبلة، وقد تقدم لتلك الورشة نحو 250 كاتبا من الشباب، وأعمار مختلفة أيضا من مختلف محافظات مصر.



الدكتور أيمن عبد الرحمن اثناء الاختبارات



جانب من الاختبارات الخاصة بورشة التأليف

والفنان الطبيب أيمن عبد الرحمن حاصل على بكالوريوس طب الفم والأسنان من جامعة القاهرة، ثم بكالوريوس المعهد العالى للفنون المسرحية قسم التمثيل والإخراج بدرجة جيد جدا من أكاديمية الفنون، كما أنه حاصل على دبلوم الدراسات العليا في الدراما والإخراج بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وهو فنان قدير بالبيت الفني للمسرح وكان مدير عام الإدارات الفنية بالمركز القومي للمسرح، وأستاذ بجامعة بدر بكلية فنون المسرح والسينما، ومن أهم أعماله في المسرح.. مؤلف ومخرج مسرحية "ليلة فرعونية"، مؤلف ومخرج مسرحية (سوشى ميديا)، معد ومخرج مسرحية (رجل بلا أجندة)، مؤلف ومخرج عرض (قصاقيص)، مؤلف (التسع خطايا) نص مسرحى جارى إنتاجه بالبيت الفني للمسرح، مؤلف (ديفليه) جارى انتاجه بالبيت الفني للمسرح، مؤلف النص المسرحى "هايبر ماركت" المقدم للمسرح الحديث.



إحدى المتقدمات للالتحاق بالورشة



اختبارات ورشة التأليف المسرحي تحت ادارة الدكتور أيمن عبد الرحمن



الدكتور ايمن عبد الرحمن اثناء الاختبارات



الدكتور أيمن عبد الرحمن ومعتز مغاوري المشرف علي ورش المهرجان وفريق اللجنة الاعلامية



المتقديمن لورشة التأليف المسرحي



مؤلف يجري اختبارات للالتحاق بالورشة

جدير بالذكر أن المهرجان القومي للمسرح المصري يستهدف عرض نماذج متميزة مما قدم في فضاءات العرض المسرحي في مصر خلال عام، وذلك من أجل تأصيل ملامح المسرح المصري المعبر عن شخصية مصر ونشر الرسالة التنويرية لبناء الإنسان المصري وكذلك تشجيع المبدعين من فناني المسرح علي التنافس الخلاق وتحفيز الفرق المسرحية علي تطوير عروضها فكريا وأدائيا وتقنيا من أجل المشاركة في صناعة مستقبل أفضل للوطن.