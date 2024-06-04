مشاهير تركيا يتألّقون في حفل توزيع جوائزELLE Style  وهاندأ أرتشيل تخطف الأنظار

بحضور عدد من مشاهير تركيا أقيم الحفل السنوي ELLE Style Awards ٢٠٢٤ لاختيار الأكثر أناقة، اضافة الى تقديم جوائز لممثّلين أتراك. (http://www.instagram.com/p/C7yRTUAoXZH/)

في الحفل، فازت هاندا ارتشبل بجائزة افضل تعاون أزياء. بينما فازت بيرجي اكالاي بجائزة افضل اداء تمثيلي على منصّات رقمية. أما ديميت افجار فقد فازت بجائزة افضل اداء تلفازي. كما فازت هازار بجائزة المرأة الأكثر اناقة. أما مارت يازيجي اوغلو ففاز بجائزة الرجل الأكثر اناقة.

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حضرالحفل عدد كبير من مشاهير تركيا أبرزهم: توبا بويوكستون، نسرين جواد زاده، نجمتَا مسلسل “مصيبة رأسي” بوتشي بوسي وايرام هيلفاجي اوغلو كذلك بوتشي بوسي كاهرمان. هازار ايرجتشلو . ايتشا ايشان توران، جيرين كاراكوتش، آهسين ايروغلو، ديميت اوزديمير، بيرجي اكالاي وحبيبها الممثل هاكان كورتاش، شفال سام وابنها الممثل تارو امير وغيرهم.

أما هاندا أرتشيل فقد خطفت الأنظار خلال الحفل بحضورها برفقة حبيبها رجل الاعمال هاكان صابانجي.