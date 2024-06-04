هشام عاشور يكسر صمته بشأن طلاقه من نيللي كريم، فماذا قال؟ 

بعد أيام على انفصالهما، خرج لاعب الإسكواش السابق والممثل هشام عاشور عن صمته، مؤكّدًا طلاقه من الممثلة نيللي كريم وقال: “قسمة ونصيب وكل الخير ما زال يجمع بيننا”.

أما عن الإشاعات والأخبار التي تتردّد عبر مواقع التواصل الإجتماعي حول طلاقهما، لفت عاشور الى أنه لا يتابعها ولا يقرأها وان علاقتهما في النهاية من ضمن الأمور الشخصيّة، مضيفًا بالقول عبر “القاهرة 24”: “قدّر الله وما شاء… الله فعل ويوجد بيننا كل خير”.

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من جهتها، حرصت نيللي كريم على متابعة نشاطاتها الفنية إذ شاركت متابعيها عبر “إنستاستوري” بالعديد من الصور خلال حضورها فعاليات معرض فراشات مصر كما اطلّّت في العديد من المناسبات الخاصة.

وكان الطلاق قد تمّ رسميًا بين نيللي كريم وهشام عاشور، بعد زاوج دام أكثر من عامين ونصف العام ولكن هما مستمران في متابعة بعضهما على “إنستغرام”، اضافة الى احتفاظهما بصورهما معًا.