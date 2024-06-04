خالد صلاح يخوض تجربة الكتابة التلفزيونية بمسلسل "سيد الناس" مع عمرو سعد ومحمد سامى رمضان 2025

ياسر رشاد - القاهرة - يخوض الكاتب الصحفى الكبير خالد صلاح تجربة الكتابة التلفزيونية، خلال موسم رمضان 2025 بمسلسل "سيد الناس" بطولة عمرو سعد، ومن إخراج محمد سامى، وهو من الأعمال الضخمة التى ستنافس بقوة فى الموسم الرمضانى المقبل.

وتأتى تجربة مسلسل "سيد الناس" للكاتب الصحفى الكبير خالد صلاح، بعد تحقيقه نجاحا منقطع النظير فى مجال الصحافة والاعلام، وتحديدا الصحافة الالكترونية فهو أحد أباطرة مهنة الصحافة ويعرف عنه انه المجدد والمطور للمهنة بفكره ورؤاه المستقبلية، حتى صار واحداً من أهم وأبرز صناع الصحافة بمفهومها الحديث الذى يعتمد فى الأساس على فنون الديجيتال وعلوم الميديا.

ومن المتوقع أن يحظى العمل بنجاح جماهيرى، حيث أن مخرجه محمد سامى من المخرجين النجوم الذين يقفون خلف الكاميرا واستطاع أن يجذب المشاهدين نحو مسلسلاته بقوة، حتى أصبح اسمه لا يقل بأى حال من الأحوال عن نجم العمل وأصبح اسمه فى عالم الإخراج "براند" كنجوم الصف الأول تماما كما يستطيع أن يعبر عن قيمة النجاح الجماعى والقدرة على المنافسة، وتحمل مسئولية قيادة سرب النجوم الذين يعملون تحت قيادته.

ويراهن الجمهور على نجاح تجربة الكاتب خالد صلاح والمخرج محمد سامى والنجم عمرو سعد، خاصة وأن الثلاثى يعكفون من الآن على التحضيرات الفعلية للمسلسل المقرر عرضه فى موسم دراما رمضان 2025.