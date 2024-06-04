هتفت "فلسطين حرة".. أفضل ممثلة كندية تطلب إيقاف الحرب ضد فلسطين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

حرصت النجمة الكندية أمريت كور، على دعم الفلسطينيين، خلال تسلمها جائزة أفضل ممثلة، في حفل توزيع جوائز الشاشة الكندية لعام 2024.

أمريت خلال تسلم الجائزة، ألقت كلمة، قالت فيها:"أنا خائفة من التحدث، ولكن هذا الشرف يذكرني إني فنانة، ولكي أكون فنانة، وظيفتي هي أن أشعر وأتعاطف وأتفاعل، ولهؤلاء الذين يطلبون منا، نحن الفنانين، أن لا نتحدث خوفا على مهنتنا، ووظائفنا، وفقدان سمعتنا، أنتم تطلبون منا، أن لا نكون فنانين".

وتابعت :" أريد أن أقول لكم، إني فنانة، وأرفض التضحية، والعيش في كراهية للإنسانية، أوقفوا إطلاق النار الآن، فلسطين حرة".

النجمة أمريت كور، الكندية ذات الأصول الهندية، نالت الجائزة عن دور فتاة أندونيسية، في مسلسل بعنوان "فتاة أحلامي"