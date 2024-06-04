شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين رئيس تبرز لقطات من تجهيزاتها لحفل زفافها.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة ياسمين رئيس عن اللحظات التى سبقت احتفالها بزفافها يوم الخميس الماضى، حيث نشرت فيديو لها عبر حسابها بموقع إنستجرام أثناء تجهيزاتها قبل مقابلة عريسها رجل الأعمال أحمد عبد العزيز.

واحتفلت الفنانة ياسمين رئيس بزفافها يوم الخميس الماضى في حفل بسيط أقامته في القلعة بحضور عدد محدود من أصدقائها وصديقاتها من الوسط الفني وخارجه، ومن أبرز الفنانين الذين حضروا الحفل كريم فهمى، دينا الشربينى، ميرهان حسين، دنيا سامى وآخرين.

ياسمين رئيس تعود لاستكمال تصوير دورها في الجزء الثانى من مسلسل جودر – ألف ليلة وليلة بعد انتهاء شهر العسل، وذلك بعد عرض الجزء الأول من 15 حلقة في شهر رمضان الماضى، على أن يتم عرض الجزء الثانى في 15 حلقة أيضاً ولكن لم يتم حسم عرضه في رمضان 2025 أو في الأوف سيزون.

مسلسل جودر - ألف وليلة وليلة بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، وفاء عامر، جيهان الشماشرجي، عبد العزيز مخيون، أحمد بدير، وليد فواز، أيتن عامر، هنادي مهنا، محمود البزاوي، محمد التاجي، سامي مغاوري، عايدة رياض، أحمد فتحي، مجدي بدر، محمد علي رزق، أحمد كشك، أحمد ماجد وتأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري.

وفى سياق آخر تنتظر ياسمين رئيس عرض فيلم الفستان الأبيض خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد انتهائها منة قبل عدة أشهر، حيث تقدم ياسمين بطولة الفيلم ويشاركها أسماء جلال وأحمد خالد صالح وميمى جمال وسلوى محمد على وعدد آخر من الفنانين والفيلم من تأليف وإخراج جيلان علاء فى أول تجاربها الإخراجية.