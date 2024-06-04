شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت صالح وريهام عبد الحكيم بحفل صوت السينما بالمتحف القومى للحضارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد المتحف المتحف القومي للحضارة المصرية، بمناسبة الاحتفال بذكرى مرور ثلاث أعوام على افتتاح، واستقباله للمومياوات الملكية في موكب مهيب من المتحف المصري بالتحرير، حفلاً فنيًا كبيراً، بعنوان "صوت السينما"، الذي يقدم أشهر أغاني أفلام السينما المصرية بتوزيع أوركسترالي جديد، ويحييه النجم مدحت صالح وتشاركه فيها النجمة ريهام عبد الحكيم، بمُصاحبة المايسترو ناير ناجي، وذلك يوم 12 يونيو الجارى، تحت رعاية الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

من جانبه قال الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية: " سعداء باستضافة حفل "صوت السينما" الذي لاقى رواجًا جماهيريًا كبيرًا، ويأتي في إطار سلسلة من الفعاليات التي سينظمها المتحف القومي للحضارة احتفالًا بمرور ثلاث أعوام على افتتاحه، كما أن هذا الحفل يتماشى مع نهج متحف الحضارة في دعم التراث الثقافي وإلقاء الضوء على الأنشطة الثقافية والفعاليات الفنية المختلفة، وأن يصبح منصة تجمع بين التاريخ والتراث والفنون والترفيه، مما يساهم في تعزيز السياحة الثقافية في مصر".

بدوره، قال السيد عمرو القاضي، رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي: "لا شك أن الدولة المصرية بكافة قطاعاتها أصبحت على دراية كاملة بأهمية القوى الناعمة في الترويج للسياحة المصرية، وبالفعل هناك خطوات فاعلة للترويج للموسيقى والفن المصري، والتعريف بأن لدينا نجاحات متميزة في مجالات فنية وثقافية مميزة.

ويعد المتحف القومي للحضارة صرحا تاريخيا وحضاريا ضخما، وامتزاج القوى الناعمة للفن مع أحد أجمل المناطق الأثرية والتاريخية في مصر، يعد عمل استثنائي مميز ومطلوب في الوقت الراهن، لذا هناك ضرورة لتكرار هذا الفكر المبتكر بإقامة حفلات في عدد من المناطق والقصور الأثرية لتكون بمثابة دعاية فنية وثقافية وسياحية لمصر".

ويأتي حفل "صوت السينما" استكمالًا لمبادرة "مصر الخالدة" التي أطلقها المتحف، والتي تهدف إلى إحياء التراث الحضاري المصري باللغة العربية، والإنجليزية، والإيطالية ومختلف اللغات، والترويج للموسيقى والفن المصري، وتعزيز دور القوى الناعمة المصرية في الترويج للسياحة المصرية عالميًا، وجذب المزيد من السائحين من مختلف دول العالم لزيارة المقصد السياحي المصري، والاستمتاع بالفعاليات الفنية والثقافية المتنوعة، باعتبار السياحة أحد أهم موارد الدخل القومي في مصر.

جدير بالذكر أن "صوت السينما" يعٌد مفهوم جديد تم إطلاقه للاحتفال بتراث مصر الحضاري الزاخر بالأغاني السينمائية المحفورة في ذاكرتنا.

وهو سلسلة فريدة من نوعها من العروض الموسيقية وذلك تكريما لأكثر من 125 عاماً من أغاني الأفلام الناجحة، مع أوركسترا كاملة وأداء رائع من قبل كبار المطربين.