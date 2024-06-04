شكرا لقرائتكم خبر عن أيام القاهرة للمونودراما يعقد بروتوكول تعاون مع مهرجان المونودراما بمقدونيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفى المهرجان الدولى للمونودراما بـ بيتولا فى مقدونيا بتفعيل بروتوكول تعاون مع مهرجان أيام القاهرة الدولى للمونودراما برئاسة د. أسامة رؤوف عبر إلقاء كلمة كتبها خصيصا للمهرجان، وذلك ضمن فعاليات الدورة الحالية والتى أقيمت من 25 وحتى 31 مايو الماضى.

وعبر د. أسامة رؤوف مؤسس ورئيس أيام القاهرة الدولي للمونودراما عن سعادته بتلك الشراكة بين المهرجانين فى إطار تعزيز العلاقات الثقافية المصرية المقدونية، والتى تعبر عن تاريخ ممتد من الفن والأدب والحضارة بين البلدين عبر فن المسرح.

يذكر أن مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما يستعد لإطلاق دورته السابعة في أكتوبر المقبل تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، وكرم المهرجان في دورته الماضية النجم الكبير محمد صبحي خلال حفل الافتتاح بالمسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية ، ورفع المهرجان شعار "القاهرة عاصمة المونودراما"، ويرأس المهرجان د. أسامة رؤوف، ويضم في لجنته العليا الفنانة الكبيرة صفية العمري، والفنان القدير لطفي لبيب، والفنان إيهاب فهمي والفنانة لقاء الخميسي في دورته الماضية.