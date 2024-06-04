مدحت صالح وريهام عبد الحكيم يغنيان في المتحف القومي للحضارة بقيادة ناير ناجي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

يستعد المطرب مدحت صالح لإحياء حفلا فنيًا كبيرا، بمشاركة المطربة ريهام عبد الحكيم في المتحف القومي للحضارة المصرية، بمناسبة الاحتفال بذكرى مرور ثلاث أعوام على افتتاح المتحف، واستقباله للمومياوات الملكية في موكب مهيب من المتحف المصري بالتحرير.

ويحمل الحفل عنوان صوت السينما، الذي يقدم أشهر أغاني أفلام السينما المصرية بتوزيع أوركسترالي جديد، بصحبة المايسترو ناير ناجي، وذلك يوم 12 يونيو المقبل، تحت رعاية الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

وطُرحت التذاكر على موقع تيكيتس مارشيه بفئات مختلفة، ومن جانبه، قال الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية: سعداء بالتعاون مع RMC واستضافة حفل صوت السينما الذي لاقى رواجًا جماهيريًا كبيرًا، ويأتي في إطار سلسلة من الفعاليات التي سينظمها المتحف القومي للحضارة احتفالًا بمرور ثلاث أعوام على افتتاحه، كما أن هذا الحفل يتماشى مع نهج متحف الحضارة في دعم التراث الثقافي وإلقاء الضوء على الأنشطة الثقافية والفعاليات الفنية المختلفة.