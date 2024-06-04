في ذكرى ميلاده.. تعرف على وصية النجم الراحل محمود عبد العزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

فخر النجم الراحل محمود عبد العزيز، بالانتماء إلى الإسكندرية، التي ولد بها، من أبرز ملامح شخصيته المميزة.

النجم الراحل، اسمه بالكامل محمود عبد العزيز محمود، ولد في مثل هذا اليوم 4 يوليو، عام 1946، لأب وعائلة ثرية تعمل كلها في مجال تجارة المواد التموينية.

وولد النجم، الذي تحل اليوم ذكرى مولده، في حي الورديان بالإسكندرية، وبدأت في 1997 رحلة محمود عبد العزيز، مع المرض، وخضع في فرنسا، لجراحة استئصال كيس دهني على البنكرياس، وتعرض بعدها لنكسات صحية، على فترات مختلفة، ونقل لإحدى المستشفيات، بعد معاناته من السرطان.

وفي 12 نوفمبر 2016 ، رحل محمود عبد العزيز، عن عمر 70 سنة، وحسب تأكيد الإعلامي محمود سعد، في برنامج "باب الخلق"، ترك النجم الراحل وصية لنجله الأكبر المنتج محمد محمود عبد العزيز، وهي أن يدفن في مسقط رأسه الورديان، بجانب رش مياه البحر على قبره.

المبدع الراحل محمود عبد العزيز، تم تكريم اسمه بعد رحيله مرتين، وكانت الأولى من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالمؤتمر الوطني للشباب بالإسكندرية، باعتباره من الرموز المصرية المشرفة من أبناء الإسكندرية، والثانية في مهرجان الدراما بدورته اللى أقيمت في العلمين الجديدة.