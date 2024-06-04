أحمد السعدني يحتفل بتخرج نجله من المدرسة بحضور العائلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

احتفل الفنان أحمد السعدني بتخرج نجله عبدالله من المدرسة بحضور عدد من الأهل والأصدقاء المقربين.

ونشر الفنان أحمد السعدني صور برفقة نجله من حفل التخرج عبر حسابه الرسمي على "انستجرام"، وظهر "السعدني" وهو بجانب "عبدالله".

كما نشرت "ميريت" شقيقة الفنان أحمد السعدني صورة لـ "عبدالله" من حفل التخرج عبر حسابها الرسمي على نفس التطبيق وعلقت عليها: "مبروك حبيبي ربنا يسعدك دايمًا ويفرحنا بيك، عقبال التخرج من الجامعة يارب"، وحازت الصورة على إعجاب متابعيها وعلق أحدهم على الشبه الكبير بينه وبين والده مازحًا: "ما شاء الله يعني مش ده أحمد السعدني".

وكان الظهور الأخير للفنان أحمد السعدني على "السوشيال ميديا" كان بتهنئة النادي الأهلي على تتويجه بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الـ 12 في تاريخه، ونشر "السعدني" تهنئته عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" قائلا: "ألف مبروك للنادي الأهلي وجماهيره العظيمة التتويج باللقب الـ 12 سيد أسياد أفريقيا يحطم كل الأرقام القياسية الـ 13 يا أهلي".

وانهار الفنان أحمد السعدني في جنازة والده الفنان الراحل صلاح السعدني الذي وافته المنية بشهر أبريل الماضي وسط حضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني والإعلامي وقام بوداعه لمثواه الأخيرة.

وكانت آخر مشاركات الفنان أحمد السعدني الفنية بمسرحية "كازانوفل" التي تم عرضها ضمن فعاليات "موسم الرياض".

يذكر أن الفنان أحمد السعدني يشارك بفيلم "الجواهرجي" بطولة الفنان محمد هنيدي والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

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