قُبلة العريس وعمرو يوسف شاهد..15 صورة لحفل عقد قران جميلة عوض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشفت الفنانة جميلة عوض عن صور عقد قرانها الذي أقيم مساء أمس الاثنين في حفل عائلي اقتصر على وجود عدد من الأهل والأصدقاء المقربين من العروسين.

ونشرت "جميلة" صور عقد القران عبر خاصية القصص المصورة على حسابها "إنستجرام"، وظهرت "جميلة" والسعادة تغمرها مع عدد من صديقاتها، وصورة أخرى لها وهي تقوم بالتوقيع على العقد، إلى جانب صورة جمعتها بزوجها المونتير أحمد حافظ الذي حملها وحرص على تقبيلها.

ومن بين الحضور ظهر الفنان عمرو يوسف الذي شهد على عقد القران.

وسيقام حفل الزفاف يوم الخميس المقبل بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة وسط حضور نجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة.

وتعاونت الفنانة جميلة عوض مع المونتير أحمد حافظ بعدد من الأعمال الفنية منها فيلم "الضيف"، مسلسل "لا تطفئ الشمس"، وفيلم "هيبتا: المحاضرة الأخيرة".

يذكر أن آخر أعمال جميلة عوض كان بمسلسل "لانش بوكس" بطولة الفنانة غادة عادل وعرض بموسم دراما رمضان 2024.

اقرأ أيضا:

"أهل الكهف لعلها عبرة".. أزمات واجهت الفيلم قبل عرضه في عيد الأضحى

أول تعليق من الموسيقيين على اتهامات عدوية شعبان عبد الرحيم لـ رضا البحراوي