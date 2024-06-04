شكرا لقرائتكم خبر عن راغب علامة: "شو عامل فى" أغنية مميزة وأشكر كل من عمل فيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب المطرب اللبنانى راغب علامة عن سعادته بتفاعل الجمهور الواسع مع أغنيته الجديدة "شو عامل فى"، التى طرحها خلال شهر مايو الماضى، موجها الشكر لفريق عمل الأغنية على جهوده التى وصفها بالمذهلة.

وأكد راغب علامة، فى تصريح اليوم، أن أغنية "شو عامل فى" عمل فنى مميز وما كان ليخرج بهذا الشكل بدون جهود فريق العمل، وأضاف "يغمرني كل الحب الذي تلقيته.. شكرا لجهود فريقنا المذهلة خلف الكواليس لخروج الأغنية بهذا الشكل المميز" ، متابعا "لم أكن لأفعلها بدونكم يا رفاق".

وحظيت أغنية المطرب اللبناني راغب علامة "شو عامل فى" التى طرحها على قناته الرسمية على يوتيوب، بمشاهدة وتفاعل من المتابعين، حيث حققت أكثر من مليونى مشاهدة، بعد نحو 10 أيام من طرحها، وفقا لأحدث الإحصائيات.

وأصدر راغب الأغنية يوم 23 مايو الماضى عبر يوتيوب والمنصات الرقمية، وهى كلمات محمد على عثمان، وألحان اليوناني كرياكوس بابادوبولوس وتوزيع ناصر الأسعد.

وصور راغب الأغنية في أثينا مع المخرج اليوناني أندرياس في أكثر من موقع مميّز، وقد بدا فيه وهو يعزف على الجيتار داخل مشتل ومعه أفراد من فرقة موسيقية يشاركونه العزف.

وتتمحور فكرة الكليب حول قصّة حبّ رومانسية بين شاب وفتاة، في حين يغني راغب علامة وهو يعزف على الجيتار ، فجاءت أجواء الكليب وكأنه جزء من فيلم أو مسلسل لتضفي عليه تجدداً وشاعرية.

وكان راغب علامة قام بجولة غنائية في أمريكا كندا تضمنت إقامة ثلاث حفلات قدم خلالها باقة من أشهر أغنياته المحببة لدى جمهوره.