شكرا لقرائتكم خبر عن المسرح الكوميدى يفتتح موسم عيد الأضحى المسرحى بعرض "العيال فهمت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتتح المسرح الكوميدى برئاسة الفنان ياسر الطوبجى موسم عيد الأضحى المسرحى بعرض "العيال فهمت"، كتابة طارق علي - أحمد الملواني وأشعار طارق علي، وإخراج شادي سرور، وبطولة الفنانة رنا سماحة وعبد المنعم رياض، وإيهاب شهاب ومحمود الهنيدي ورانيا النجار، والمسرحية معالجة غنائية كوميدية للفيلم الامريكي "صوت الموسيقى"، والمسرحية في تناولها الجديد تتناول الفجوة بين الأجيال.



المخرج شادي سرور



العيال فهمت تعرض في موسم عيد الأضحي



المخرج شادي سرور ورنا سماحة

كان الفنان ياسر الطوبجي مدير المسرح الكوميدي في تصريحات سابقة لـ"الخليج 365" قال: منذ توليتي إدارة فرقة المسرح الكوميدي التابعة للبيت الفني للمسرح شعرت بمسئولية كبيرة بالرغم من أن الكوميديا هى الأقرب لي ولكن بسبب عراقة الفرقة التي قدمت منذ بدايتها العديد من النجوم العظماء وكذلك الأعمال العظيمة مثل الراحل فؤاد المهندس، وعبد المنعم مدبولي وسعيد صالح، ومحمد عوض، وكذلك العروض المهمة مثل البجامة الحمرا، والدبور، ونمرة اتنين يكسب، لذا فكرت في تقديم عمل كوميدي راقي لإعادة الهوية الكوميدية لفرقة المسرح الكوميدي وكان ذلك من أهم أهدافي، لأني وجدت بعض الأعمال التي قدمتها الفرقة خلال فترة ماضية ليس لها علاقة بالكوميدية.



رانيا النجار



العيال فهمت



محمود الهنيدي



ايهاب شهاب



جانب من البروفات

وتابع الطوبجي: فكرت في إعادة الهوية بمضمون ومحتوى راقٍ يتناسب مع الذوق العام دون ابتذال لأن هذا ما يميز القطاع العام عن القطاع الخاص، ولكن لم يكن هناك ورق في بداية توليتي قد قدم لي ففكرت أن نقدم عملاً من التراث فلم أجد أفضل من نجيب الريحاني وبديع خيري أن أبدأ بهما مهمتي ولأنني كنت أقدم في نفس الوقت مسلسل الضاحك الباكي وقدمت شخصية بديع خيري، فبحثت كثيرًا عنه وعن الفترة التي جمعته بنجيب الريحاني، ووقع الاختيار على مسرحية الزائرون التي قدموها في فيلم سلامة في خير، وقدمت بعد ذلك عدة مرات مثل فيلم صاحب الجلالة وجناب السفير والراجل اللي باع الشمس وأخيرًا قدمها الزعيم عادل إمام في مسرحية الزعيم.