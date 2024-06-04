آخر تطورات قضية دنيا بطمة… هل تخرج من سجنها قريباً؟

أثار المنتج البحريني، محمد الترك، الجدل مجدداً حول قضية طليقته الفنانة المغربية دنيا بطمة، بعد ان أشار الى إحتمال خروجها من السجن بالتزامن مع حلول عيد الأضحى المبارك بعد أيام قليلة وذلك بعد حصولها على العفو الملكي من قضية “حمزة مون بيبي” بتهمة التشهير والإساءة لبعض نجوم المغرب.

وفي التفاصيل، قال “الترك” عبر بث مباشر على تطبيق “تيك توك” انه متأكد مليون في المئة ان “بطمة” ستخرج من السجن مع إقتراب حلول عيد الأضحى، لافتاً الى انه لا يتكلم إلا عندما يكون واثقاً مما يقوله، مشيراً انها حظيت بالعفو الملكي لتخرج من سجنها.

في المقابل، أشارت الأخبار المتداولة ان “بطمة” تمكّنت بالفعل من تقديم طلباً للإستفادة من العفو الملكي الذي يتم إصداره عادةً خلال عيد الأضحى المبارك من كل عام، لكن حتى اليوم لم يكشف عن مصير طلبها.

وفي جولة سريعة على حساب دنيا بطمة على “إنستغرام” تبيّن لنا ان الحساب مازال مستمراً بنشر العديد من المنشورات الداعمة لـ “دنيا”، لكن لم يتم التطرق الى قضية اخلاء سبيلها.

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نذكر أن الشرطة المغربية في مراكش كانت قد توجّهت في شهر شباط/فبراير الفائت إلى أحد أحياء مدينة الدار البيضاء في المغرب وأوقفت “بطمة” لتنفيذ عقوبة السجن النافذة والصادرة في حقها في الملف المعروف بحساب “حمزة مون بيبي” بعدما اصدرت المحكمة الاستئنافية في مراكش في العام ٢٠٢٠ حكمًا بالسجن النافذ لمدة سنة كاملة وغرامة مالية في حق دنيا، التي تقدمت بنقض الحكم، لكن غرفة الجنايات في محكمة الرباط رفضت النقض.