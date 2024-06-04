تنويه خاص للفيلم السوداني وداعًا جوليا في ختام مهرجان روتردام للفيلم العربي

ياسر رشاد - القاهرة - حصل الفيلم السوداني “وداعا جوليا” على تنويه خاص في ختام فعاليات مهرجان روتردام للفيلم العربي بهولندا، بجانب تتويج الفيلم التونسي المابين لمخرجته ندى المازني حفيظ بجائزة أفضل فيلم.

تفاصيل تنويه فيلم وداعا جوليا في مهرجان روتردام للفيلم العربي بهولندا

مهرجان روتردام للفيلم العربي هو مهرجان دولي سنوي نشأ من قلب مدينة روتردام الساحلية بهولندا ويعد أحد أهم المهرجانات التي تهتم بأفلام الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجميع الأنشطة ذات الصلة.

عن فيلم المابين: تدور أحداث الفيلم حول شمس البالغة من العمر 23 سنة وتحيط بحياتها آلام وأسرار لا يمكن تصورها. بعد تجريد شمس من حقها في الوجود، ينبذها الحب الحقيقي وترفضها أعراف المجتمع وتوقعاته الصارمة. الفيلم من تأليف وإخراج ندى المازني حفيظ وسيناريو مشترك مع باسكال جوس، وبطولة الممثلة التونسية النجمة أمينة بن إسماعيل ويشاركها محمد مراد، وسناء بن الشيخ العربي، وأيمن بن حميدة، مدير التصوير محمد مغراوي.

فيلم وداعًا جوليا: تدور أحداث وداعًا جوليا في الخرطوم قبيل انفصال الجنوب، حيث تتسبب منى، المرأة الشمالية التي تعيش مع زوجها أكرم، بمقتل رجل جنوبي، ثم تقوم بتعيين زوجته جوليا التي تبحث عنه كخادمة في منزلها ومساعدتها سعياً للتطهر من الإحساس بالذنب.

فاز الفيلم مؤخرًا بجائزة الأفق الذهبي بمهرجان هوليوود للفيلم العربي بكاليفورنيا (17 - 21 أبريل/ نيسان) ليرتفع رصيد جوائزه إلى 35 جائزة دولية بدأت بجائزة الحرية التي حصل عليها بعد عرضه العالمي الأول بمهرجان كان السينمائي، ضمن قسم نظرة ما، وانطلق بعدها في جولة حافلة بالمهرجانات أنحاء العالم، ومحطمًا الأرقام القياسية في شباك الإيرادات العربي. الفيلم من إخراج وتأليف محمد كردفاني الحائز على العديد من الجوائز، وبطولة الممثلة المسرحية والمغنية إيمان يوسف وعارضة الأزياء الشهيرة وملكة جمال جنوب السودان السابقة سيران رياك ويشارك في بطولة الفيلم الممثل المخضرم نزار جمعة وقير دويني، وتصوير بيير دي فيليرز ومونتاج هبة عثمان، ومهندسة الصوت رنا عيد وتصميم أزياء محمد المر.

وداعًا جوليا من إنتاج المخرج السوداني الشهير أمجد أبو العلاء، الذي مثل السودان في ترشيحات الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي عام 2020 لأول مرة في التاريخ بفيلم ستموت في العشرين، ويشاركه في الإنتاج محمد العمدة من خلال شركة الإنتاج السودانية ستيشن فيلمز