بالصور- جميلة عوض ترقص مع والدتها الفنانة راندا في عقد قرانها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

احتفلت الفنانة جميلة عوض أمس الاثنين بعقد قرانها على المونتير أحمد حافظ في حفل اقتصر على حضور عدد من الأهل والأصدقاء المقربين من العروسين.

وتداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو للفنانة جميلة عوض وهي ترقص مع والدتها الفنانة راندا عوض، وظهرت "راندا" والسعادة تغمرها بعقد قران ابنتها الوحيدة "جميلة".

ونشرت "جميلة" صور عقد القران عبر خاصية القصص المصورة على حسابها "إنستجرام"، وظهرت "جميلة" مع عدد من صديقاتها، وصورة أخرى لها وهي تقوم بالتوقيع على العقد، إلى جانب صورة جمعتها بزوجها المونتير أحمد حافظ الذي قام بتقبيلها على وجنتها.

وسيقام حفل الزفاف يوم الخميس المقبل بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة وسط حضور نجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة.

تعاونت الفنانة جميلة عوض مع المونتير أحمد حافظ بعدد من الأعمال الفنية منها فيلم "الضيف"، مسلسل "لا تطفئ الشمس"، وفيلم "هيبتا: المحاضرة الأخيرة".

يذكر أن آخر أعمال جميلة عوض كان بمسلسل "لانش بوكس" بطولة الفنانة غادة عادل وعرض بموسم دراما رمضان 2024.

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