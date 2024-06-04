12 يونيو.. مدحت صالح وريهام عبدالحكيم يجتمعان في "صوت السينما" بالمتحف القومي للحضارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

بمناسبة الاحتفال بذكرى مرور ٣ أعوام على افتتاح المتحف القومي للحضارة المصرية، واستقباله للمومياوات الملكية في موكب كبير من المتحف المصري بالتحرير، يشهد المتحف حفلاً فنيًا كبيراً، بعنوان "صوت السينما"، الذي يقدم أشهر أغاني أفلام السينما المصرية بتوزيع أوركسترالي جديد، ويحييه النجم مدحت صالح وتشاركه فيه النجمة ريهام عبدالحكيم، بمُصاحبة المايسترو ناير ناجي، وذلك يوم 12 يونيو المقبل، تحت رعاية الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

وتم طرح التذاكر للحجز على موقع "تيكيتس مارشيه" بثلاث فئات مختلفة.

من جانبه قال الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية: " سعداء بالتعاون مع RMC واستضافة حفل صوت السينما الذي لاقى رواجًا جماهيريًا كبيرًا، ويأتي في إطار سلسلة من الفعاليات التي سينظمها المتحف القومي للحضارة احتفالًا بمرور ثلاث أعوام على افتتاحه".

بدوره، قال عمرو القاضي، رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي: "لا شك أن الدولة المصرية بكافة قطاعاتها أصبحت على دراية كاملة بأهمية القوى الناعمة في الترويج للسياحة المصرية، وبالفعل هناك خطوات فاعلة للترويج للموسيقى والفن المصري، والتعريف بأن لدينا نجاحات متميزة في مجالات فنية وثقافية مميزة. ويعد المتحف القومي للحضارة صرحا تاريخيا وحضاريا ضخما، وامتزاج القوى الناعمة للفن مع أحد أجمل المناطق الأثرية والتاريخية في مصر، يعد عمل استثنائي مميز ومطلوب في الوقت الراهن، لذا هناك ضرورة لتكرار هذا الفكر بإقامة حفلات في عدد من المناطق والقصور الأثرية لتكون بمثابة دعاية فنية وثقافية وسياحية لمصر".

في السياق ذاته، قال أحمد عبيد، المؤسس والعضو المنتدب لشركة RMC Worldwide partners للاستشارات والتسويق: "هذا الحفل يعد أحدث مشاريع RMC مع المتحف القومي للحضارة، ويأتي في إطار جهودها لإحياء التراث الفني والغنائي لمطربي الزمن الجميل، والحفاظ على الإرث الثقافي الذي تركه الفنانون الكبار في مصر والعالم العربي، ومن أجل إبراز صورة إيجابية عن مصر، والترويج للسياحة المصرية. وهذا الحفل سوف يأخذ الجماهير من محبي الفن والموسيقى والتراث في رحلة إلى العصر الذهبي للفن المصري، لإعادة اكتشاف جذورهم الموسيقية وفنونهم أثناء مشاهدتهم عروض الفن التاريخية الأصيلة، حيث يقدم الثنائي مدحت صالح وريهام عبدالحكيم مُختارات مميزة من أجمل الأغاني وموسيقى الأفلام التي لا تُنسى بتوزيع جديد، بجانب غنائهما مجموعة من أشهر أغانيهما القديمة والجديدة".

ويأتي حفل "صوت السينما" استكمالًا لمبادرة "مصر الخالدة" التي أطلقها المتحف بالتعاون شركة RMC المنظمة للحدث، والتي تهدف إلى إحياء التراث الحضاري المصري باللغة العربية، والإنجليزية، والإيطالية ومختلف اللغات، والترويج للموسيقى والفن المصري، وتعزيز دور القوى الناعمة المصرية في الترويج للسياحة المصرية عالميًا، وجذب المزيد من السائحين من مختلف دول العالم لزيارة المقصد السياحي المصري، والاستمتاع بالفعاليات الفنية والثقافية المتنوعة، باعتبار السياحة أحد أهم موارد الدخل القومي في مصر.