تامر حسني في خطوة إنسانية لإنقاذ حياة المدير الفني لشركة  “روتانا”

تكفّل الفنان المصري، تامر حسني، بمصاريف علاج المدير الفني لشركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات، سعيد إمام، وذلك إثر إصابة الأخير بإنسداد في الشريان التاجي، ما يستدعي سفره إلى فرنسا خلال الأيام المقبلة لإستكمال علاجه.

وتقديراً لموقفه الإنساني، أصدر سعيد إمام بياناً صحافياً، وجّه من خلاله الشكر والتقدير لـ “حسني” خصوصاُ ان هناك علاقة صداقة قوية تجمعهما، لافتاً ان “حسني” إتصل به بعد ان علم بحالته الصحية إثر دخوله الى المستشفى بعد ان خضع لإجراء جراحي لتركيب دعامة في القلب، وقرّر ان يتكفل بمصاريف علاجه على نفقته الخاصة”.

على صعيد الأعمال الفنية، أعلن تامر حسني مؤخراً عن انطلاق تصوير فيلمه الجديد “ري ستارت” الذي تشارك في بطولته الممثلة المصرية هنا الزاهد والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.

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على صعيد الحفلات، يعود تامر حسني الى بيروت للعام الثاني على التوالي، للقاء جمهوره في حفل فني من المقرٍر ان يقام في “الفوروم دي بيروت” يوم السبت ٣ آب/اغسطس ٢٠٢٤.