"مش روميو وجوليت".. علي الحجار يعود للمسرح بمشاركة رانيا فريد شوقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

بدأ المخرج المسرحي عصام السيد، بروفات تقديم المسرحية الغنائية "مش روميو و جوليت"، المقرر تقديمها على المسرح القومي.

"مش روميو و جوليت"، مستوحاة من مسرحية "روميو وجوليت" للمؤلف والشاعر وليم شكسبير، وتولى إعداد العمل المؤلف محمد السوري، والصياغة الشعرية الشاعر أمين حداد.

وتشهد المسرحية، عودة المطرب علي الحجار،إلى عالم المسرح،بعد غياب، وتشاركه البطولة النجمة رانيا فريد شوقي، إلى جانب ميدو عادل، وعزت زين، ودنيا النشار، وطه خليفة، وآسر علي، وطارق راغب، والمطربة بدار الأوبرا أميرة أحمد.

وتولى المؤلف الموسيقي أحمد شعتوت، التلحين والتوزيع، واستعراضات شيرين حجازي، وديكور محمد الغرباوي، وجرافيك محمد عبدالرازق، وإضاءة ياسر شعلان.

اضغط هنا

اضغط هنا