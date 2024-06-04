ليلى عز العرب: أعتز بـ هدى الإتربي لأنها فنانة جميلة.. ولم يصدر مني هذا الكلام

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

نفت الفنانة ليلى عز العرب التصريحات المنسوبة إليها عن الفنانة هدى الإتربي والتي انتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي، مؤكدة أنها لم تقل جملة "معرفتهاش بعد عمليات التجميل".

وقالت الفنانة ليلى عز العرب في بيان صحفي: "لم يصدر مني هذا الكلام، وأعتز بـ هدى الإتربي ووجهت لها التحية عندما قابلتها في حفل جوائز إنرجي لأنها فنانة جميلة، وإلى متى يظل الريتش والترند الهدف الأساسي لبعض المواقع بغض النظر عن الحقيقة".

وفي إطار آخر تشارك الفنانة ليلى عز العرب في بطولة مسلسل مفترق طرق والذي يعرض حاليا على منصة شاهد ويشارك في العمل مجموعة من النجوم، منهم هند صبري وإياد نصار وجومانا مراد وماجد المصري وعلي الطيب ونهى عابدين وهدى المفتي.

ويتكون مسلسل مفترق طرق من 45 حلقة، وهو مأخوذ من سيناريو عمل أجنبي حيث أنه مأخوذ عن المسلسل الأمريكي "The Good Wife" تدور أحداثه حول أميرة التي تفاجأ بعد مضي 15 عاماً من تكريس حياتها لأسرتها، بفضيحةٍ من العيار الثقيل يتعرّض لها زوجها دون سابق إنذار، مما يهدد منصبه العام الذي يشغله ويهزّ كذلك أركان حياتها الزوجية والعائلية على حد سواء..