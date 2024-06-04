إعلان جديد لفيلم "ولاد رزق 3: القاضية" استعدادًا لعرضه في عيد الأضحى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

طرحت الشركة المنتجة لفيلم "ولاد رزق 3: القاضية" إعلان جديد ترويجًا واستعدادًا لعرضه ضمن أفلام موسم عيد الأضحى.

وعلقت الصفحة الرسمية للفيلم على "انستجرام": "أحداث جديدة، بلد جديدة، لعب على كبير، بس اللي مش هيتغير هو الأخوات اللي دايمًا في ضهر بعض".

وأظهر الإعلان الجديد دخول "ولاد رزق" في مغامرة جديدة وهذه المرة في المملكة العربية السعودية، حيث أوضح الإعلان تصوير العديد من المشاهد الخارجية في بوليفارد الرياض، إلى جانب مشاركة الملاكم الأوكراني تايسون فيوري كضيف شرف، وكشف الإعلان الجديد عن العديد من المطاردات والمناوشات.

وحرص المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية على مباركة الفيلم وصناعه احتفالا بقرب عرضه، ونشر إعلان الفيلم عبر حسابه الرسمي على تطبيق "X" وعلق: "بالتوفيق ان شاء الله، برعاية موسم الرياض".

وكشف "تركي" خلال استضافته ببرنامج "الحكاية" تقديم الإعلامي عمرو أديب ويعرض على قناة "Mbc مصر" عن مشاركة هيئة الترفيه في العملية الإنتاجية للجزء الثالث من سلسلة "ولاد رزق"، وعن دعم موسم الرياض بـ 3 مليون دولار من أجل رفع الجودة الإنتاجية ومشاهد التصوير، كما أكد أن الفيلم سيحمل العديد من المفاجآت منها مشاركة الملاكم العالمي تايسون فيوري.

تدور أحداث "ولاد رزق 3: القاضية" بعد مرور سنوات على انفصال ولاد رزق وأصبح كلا منهما له حياته الخاصة، يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله عليهم مما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى، والفيلم من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.

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