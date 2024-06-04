خريج صيدلة وفسخ خطوبته.. معلومات عن أحمد جمال بعد دهس مواطن بسيارته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تم التحفظ على الفنان أحمد الجمال اليوم الأحد، بعد صدمه مواطن بسيارته على طريق الفيوم.

انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص وقوع حادث تصادم بين سيارتين إحداها قيادة المطرب أحمد جمال بمحيط منطقة التجنيد.

الحادث أسفر عن اصطدام إحدى السيارتين بأحد المارة وإصابته بكسور متفرقة.

تحفظت الشرطة على المطرب الشاب وقائد السيارة الثانية لحين استقرار الحالة الصحية للمصاب.

وإليكم 10 معلومات عن الفنان أحمد جمال:

1- بدايتهالفنية من خلال المشاركة في برنامج المواهب الغنائية "أراب أيدول" وحصل على المركز الثاني.

2- خريج كلية الصيدلة.

3- يعشق الفلكلور المصري وموسيقى الهاوس.

4- مواليد 2 أبريل 1988.

5- أعلن ارتباطه من الإعلامية السعودية ديانا عام 2019 وانفصل عنها في نفس العام.

6- التحق بالمعهد العالي للموسيقى.

7- تنبأ له الموسيقار الراحل عمار الشريعي بمستقبل باهر في الغناء.

8- الفنان محمد منير والفنانة أنغام كانا من أكبر الداعمين له ببداية مشواره الغنائي.

9- منحه نقيب الموسيقيين مصطفى كامل عضوية الانتساب للنقابة ومنحه درع تكريم وقلادة التميز على ظهوره المشرف في برنامج "اراب ايدول".

10- شارك أحمد جمال بالغناء بالعديد من تترات المسلسلات كان بدايتها بمسلسل "مذكرات سيئة السمعة" عام 2010، مرورًا بمسلسل "بيت الباشا" بنفس العام، إلى جانب مسلسل "دكتور أمراض نسا".

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