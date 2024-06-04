"رقصت مع والدتها".. 20 صورة من عقد قران الفنانة جميلة عوض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

احتفلت الفنانة جميلة عوض بحفل زفافها على المونتير أحمد حافظ أمس الاثنين، وحرصت أن يكون الحفل بعيدًا عن أعين الإعلام و"السوشيال ميديا" واقتصر على حضور عدد من الأهل والأصدقاء المقربين.

ونشرت "جميلة" صور عبر استوري حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ظهرت خلالها وهي تحتفل بعقد قرانها برفقة والدتها الفنانة راندا عوض وجمعتهما رقصة فرحًا بدخول "جميلة" عش الزوجية وحرصت على الاحتفال بها وسط وجود عدد من المقربين منهما وكان من أبرز الحضور الفنان عمرو يوسف الذي ظهر وهو يوقع على عقد القران.

كما ظهرت "جميلة" وهي في أحضان زوجها المونتير "أحمد حافظ" الذي احتفل بزواجه منها وقام بتقبيلها.

ومن المقرر أن يقام حفل الزواج يوم الخميس المقبل بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة بحضور نجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة.

وتعاون الفنانة جميلة عوض مع المونتير أحمد حافظ بأكثر من عمل فني وهم فيلم "هيبتا: المحاضرة الأخيرة" عام 2016، ومسلسل "لا تطفئ الشمس" عام 2017، فيلم "الضيف" عام 2019.

يذكر أن آخر مشاركات الفنانة جميلة عوض كانت بمسلسل "لانش بوكس" بطولة الفنانة غادة عادل، والفنانة فدوى عابد، تأليف عمرو مدحت، وإخراج هشام الرشيدي وعرض بموسم دراما رمضان 2024.

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