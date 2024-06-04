ويل سميث يشارك بتصوير أحد مشاهد الأكشن من كواليس "Bad Boys 4"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشف النجم العالمي ويل سميث عن تنفيذ مشهد أكشن من كواليس الفيلم المرتقب "Bad Boys: Ride or Die" استعدادًا لعرضه بدور العرض الأمريكي والعالمي يوم الجمعة 7 يونيو وذلك عبر حسابه الرسمي على "انستجرام".

وظهر "سميث" بالفيديو وهو يشارك بتصوير أحد مشاهد الأكشن، حيث تم ربط إحدي الكاميرات بجسده وسط تنفيذ المشهد بنفسه دون الاستعانة بدوبلير وعلق عليه: "انتظروا حتى تروا هذا المشهد".

ويواصل "سميث" الترويج لفيلم "Bad Boys" مؤخرًا بعدد من الدول الأوروبية ومنطقة الشرق الأوسط وسط احتفاء كبير من جمهوره ومحبيه بقرب طرح الفيلم الذي أكد "سميث" في تصريحات سابقة كونه الفيلم الأكثر في السلسلة منذ بداية إنتاج السلسلة.

تدور أحداث الجزء الرابع من سلسلة "Bad Boys" حول الضابط مايك لاوري والضابط ماركوس برنيت اللذان يخوضان تجربة جديدة في محاولة القبض على إحدى العصابات الخطرة وسط العديد من المطاردات والمناوشات.

وعرض الجزء الثالث من السلسلة عام 2020 بعنوان "Bad Boys for Life" وكان بمثابة عودة الثنائي بعد غياب سنوات من الجزء الثاني للسلسلة عام 2003، وحقق الجزء الثالث إيرادات عالمية بلغت 426 مليون دولار من ميزانية إنتاجية تقدر بـ 90 مليون.

وظهر النجم العالمي ويل سميث مؤخرًا ضيفَا على برنامج "Big Time Podcast" تقديم الإعلامي عمرو أديب والفنانة أصالة، وكشف خلاله "ويل" عن سعادته لتواجده في الرياض، إلى جانب كونه يريد تجربة العديد من الأكلات السعودية، كما أكد على كونه يشعر بالانتماء للشرق الأوسط.

يذكر أن ويل سميث يشارك ببطولة عدد من الأعمال السينمائية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها الجزء الثاني لفيلم "I am Legend"، وفيلم السيرة الذاتية "The Council" ويجسد خلاله شخصية المجرم وتاجر المخدرات الأمريكي نيكي بارنز.

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